Ростовчанам объяснили, откуда одинаковые объявления с разными ценами на маркетплейсах

На одной интернет-площадке могут встречаться одинаковые объявления с разными ценами.

Откуда на маркетплейсах появляются одинаковые объявления с разными ценами, ростовчанам объяснил эксперт по продажам Павел Шевченко. В интервью NEWS.ru он рассказал, что дело в демпинге.

По словам эксперта, начинающие предприниматели чаще пытаются привлечь внимание покупателя очень низкими ценами, не думая о модернизации своего продукта. Для их бизнес-модели моментальная выгода здесь и сейчас важнее, чем создание качественного продукта и долгосрочная прибыль.

- Такую стратегию многие продавцы выбирают, потому что она проще и быстрее. Через три дня после закупки ты начнешь зарабатывать первые деньги, но крайне маленькие, - комментирует Павел Шевченко. - При этом единственный твой вариант конкурировать — демпинговать. Это и есть причина того, что многие новички продают одинаковые товары.

По словам эксперта по продажам, обилие оптовых баз и идея заработать здесь и сейчас только способствуют демпингу. И такая ситуация на маркетплейсах сохранится и дальше.

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