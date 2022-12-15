В Ресурсном центре робототехники ДГТУ студентов обучают на мобильных роботах собственного производства

Фото: пресс-служба ДГТУ

В Ресурсном центре робототехники ДГТУ разработали универсальную мобильную робототехническую платформу для обучения основам робототехники.

– Мы создали платформу для тех, кто хочет учиться программированию роботов, но не хочет их конструировать. Ребята будут писать код под уже готовую платформу. Также платформы могут быть использованы для разработки ПО для встраиваемых систем, – рассказал руководитель Центра Евгений Гаранин. – Сейчас работаем над тем, чтобы снизить требования к учащимся за счет разработки программного обеспечения.

Разработка закрывает вопрос импортозамещения после ухода зарубежных поставщиков оборудования для обучения. Студенты смогут решать на новой установке до 80% задач по разработке ПО для мобильных роботов, которые передвигаются внутри помещений. Студенты 1 и 2 курсов уже протестировали собранный комплект.

– Университет Иннополиса – центр отечественной робототехники – проявил интерес к нашей разработке, – делится Евгений Гаранин. – Наша платформа ориентирована на разработку и отладку ПО опытными робототехниками, но с ней могут работать даже старшеклассники.

Также в Центре магистрант Александр Назаров разрабатывает ПО платформы с автомобильной кинематикой. Проект станет учебным пособием для студентов Т-университета ДГТУ.

– Наши обучающие платформы используют те же принципы, что и большие серьезные робототехнические системы, в них выведены все используемые в промышленности интерфейсы. Поэтому ребята смогут изучить работу на всех уровнях – от идеи до готового продукта, – отмечает Евгений Гаранин.

Летом в Центре планируют разработать трехколесную платформу, которая сможет ездить в любом направлении без разворотов и выполнять роль логистического робота.

– Здесь задача уже значительно сложнее, – подчеркивает Евгений Гаранин. – Но и она по плечу нашим студентам.

За 10 лет существования РЦР студенты постоянно участвуют в соревнованиях по робототехнике вплоть до международных. Выпускники — прямые конкуренты зарубежным профи.

- В январе проведем отбор на всероссийскую олимпиаду школьников по физике «РОБОФЕСТ». Участники таких соревнований зачастую становятся нашими студентами, - добавили в вузе.