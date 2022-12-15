Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области превысил норму на 23 процента

В социальных и медучреждениях введен карантин. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области эпидпорог превысил норму на 23,8 процента. Это на 38,5 процента больше, чем неделей ранее. Об этом сообщается в постановлении Управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю с 5 до 11 декабря было зарегистрировано свыше 30 тысяч новых случаев заболевания — это 72,5 случая на 10 тысяч населения.

В связи с этим главный санврач области постановил ввести ограничительные мероприятия — карантин — по гриппу в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ввели карантин по гриппу: что это значит

Роспотребнадзор ввели карантин по гриппу в Ростовской области (подробнее)