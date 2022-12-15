Ростовчанам рассказали, как выяснить, о чем мечтают на Новый год родные и близкие

Узнать о подарке мечты можно несколькими способами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как узнать новогодние пожелания родных и друзей, в интервью NEWS.ru рассказала психолог Юлия Хадарцева. Специалист объясняет: даже если человек сам ни за что не признается, какой для него подарок мечты, это можно узнать из его аккаунтов в соцсетях.

- Спрашивать в лоб — вариант не из лучших, хотя он тоже возможен, - говорит психолог. - Если прямой вопрос вам не подходит, можно пойти иным путем. У всех нас есть аккаунты в соцсетях. По ним можно сделать некие выводы относительно интересов человека и желанного для него подарка.

Например, по страничке в соцсети можно сделать вывод, какой стиль одежды выбирает человек, какие ароматы выбирает. И это уже хорошее подспорье для выбора подарка.

Другой надежный способ узнать, что подарить на Новый год, - пообщаться с его близкими людьми и друзьями и выведать подробности о подарке мечты, советует психолог.

А можно завести доверительную беседу с человеком о мечтах, планах, увлечениях, целях и его ценностях, рекомендует специалист. Если в мечтах у человека — автомобиль конкретной марки, его может порадовать брелок с логотипом компании или масштабную модель этой машины.

Если выведать у друзей ничего не получилось, а страница в соцсети у человека неинформативная, то стоит довериться себе и сделать подарок от сердца, добавила Юлия Хадарцева.

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