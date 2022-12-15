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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 11:57

В Ростове водитель ВИС насмерть сбил мужчину

Пострадавший скончался в карете скорой помощи
Лейла МИРИШОВА
Сбитый работник мусоровоза скончался в машине скорой помощи. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Сбитый работник мусоровоза скончался в машине скорой помощи. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель ВИС насмерть задавил работника мусоровоза. Трагедия произошла 15 декабря около 6:30 на улице Портовой, 108.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 26-летний водитель ВИСа не успел притормозить и сбил 25-летнего работника мусоровоза. После чего машина врезалась с мусоровозом МАН, под управлением водителя 36-ти лет.

Сбитый работник мусоровоза скончался в машине скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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