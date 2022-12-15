Карантин из-за ОРВИ частично ввели в 30 детсадах и 32 школах Ростовской области

Полностью приостановлена деятельность 3 донских детских садов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области полный карантин из-за сезонных инфекций ввели в 3 детских садах и 3 школах. Частично дошкольные группы и классы отправили по домам еще в нескольких десятках учреждений. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в пресс-центре донского правительства.

- На сегодняшний день приостановлена деятельность 3 детских садов и 50 групп в 27 детских садах. Переведено на дистанционный режим обучение 3 школы и 113 классов в 29 образовательных учреждениях, - сообщили власти.

Напомним, сейчас заболеваемость ОРВИ в регионе на 23,8 % превышает эпидпорог. Темп прироста новых случаев за неделю увеличился на 38,5%.

Сегодня же, с 15 декабря, на Дону начал действовать карантин в социальных медорганизациях с круглосуточным пребыванием граждан. Также решили вернуть масочный режим в больницах. Ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже писали о новых мерах, которые начали действовать на территории региона.

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