Снегопады и температурные качели ожидаются в Ростовской области 16 и 17 декабря

По утрам из-за минусовой температуры на дорогах будет скользко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 16 и 17 декабря в ночное время суток ожидается минусовая температура, местами пройдет снег. Об этом сообщили синоптики.

- В регионе возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (16 декабря наиболее сильные), гололедно-изморозевые явления, - говорится на сайте Гидрометцентра.

В метеобюллетене указали, что дожди и мокрый снег могут пройти уже в ночь с 15 на 16 декабря. На дорогах после этого будет скользко. Ветер завтра будет восточный и юго-восточный 6-11 м/с, местами до 12-14 м/с. Ночью обещают -3 градуса, по северу и востоку до -8. Днем будет от -2 до +3, по югу - до +7.

В субботу, 17 декабря, также пройдут осадки, утром возможен туман. Ветер ожидается юго-восточный и южный 6-11 м/с, иногда 12-14 м/с. Ночью температура воздуха установится в районе +1-6 градусов, по северу и востоку до -3. Днем столбики термометров будут колебаться от +4-9 градусов, по югу и западу будет до +12.

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