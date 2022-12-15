Прокуратура начала проверку после того, как трактор врезался в многоквартирный дом в Ростове

Авария произошла Западном районе города. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове, на улице Саши Чебанова, днем, 15 декабря, трактор въехал в стену многоквартирного дома, рассказали в региональном МЧС. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

В результате столкновения трактор повалился на бок и повредил крепление газовой трубы.

К счастью, утечки газа не произошло.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по этому факту была организована проверка соблюдения федерального законодательства.

- При наличие оснований будут приняты меры реагирования, - добавили в надзорном ведомстве.

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