Прокуратура начала проверку после того, как трактор врезался в многоквартирный дом в Ростове

Авария произошла Западном районе города. Фото: ГУ МЧС по РО
В Ростове, на улице Саши Чебанова, днем, 15 декабря, трактор въехал в стену многоквартирного дома, рассказали в региональном МЧС. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.
В результате столкновения трактор повалился на бок и повредил крепление газовой трубы.
К счастью, утечки газа не произошло.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по этому факту была организована проверка соблюдения федерального законодательства.
- При наличие оснований будут приняты меры реагирования, - добавили в надзорном ведомстве.
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