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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:31

В Ростовской области объяснили, кто сможет получать новые детские пособия с 1 января 2023 года

На каждого ребенка должны перечислять от 6,8 тысячи рублей до 13,7 тысячи рублей
Ангелина СКИБА
Параллельно сохранятся еще шесть областных выплат

Параллельно сохранятся еще шесть областных выплат

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области приняли закон о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми и беременным женщинам. Финансовую поддержку должны перечислять уже с 1 января 2023 года.

Известно, что пособие заменит суммы, которые ранее направляли на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Эту информацию подтвердили в Заксобрании Дона, а также в Минтруда и соцзащиты региона.

На поддержку можно претендовать в случае, «если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ростовской области на дату обращения».

В 2023 году на каждого ребенка должны перечислять от 6,8 тысячи рублей до 13,7 тысячи рублей в зависимости от доходов семьи.

Параллельно сохранятся другие областные выплаты: базовое пособие на ребенка, перечисления на молоко, а также единовременные суммы на питание, на детей из многодетных семей и в связи с рождением трех и более малышей. Также можно оформить материнский капитал.

Добавим, в Ростовской области также проиндексировали выплаты на детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2023 года финансовую поддержку обещают в размене 12 023 рублей.

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