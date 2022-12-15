В Ростовской области объяснили, кто сможет получать новые детские пособия с 1 января 2023 года

Параллельно сохранятся еще шесть областных выплат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области приняли закон о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми и беременным женщинам. Финансовую поддержку должны перечислять уже с 1 января 2023 года.

Известно, что пособие заменит суммы, которые ранее направляли на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Эту информацию подтвердили в Заксобрании Дона, а также в Минтруда и соцзащиты региона.

На поддержку можно претендовать в случае, «если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ростовской области на дату обращения».

В 2023 году на каждого ребенка должны перечислять от 6,8 тысячи рублей до 13,7 тысячи рублей в зависимости от доходов семьи.

Параллельно сохранятся другие областные выплаты: базовое пособие на ребенка, перечисления на молоко, а также единовременные суммы на питание, на детей из многодетных семей и в связи с рождением трех и более малышей. Также можно оформить материнский капитал.

Добавим, в Ростовской области также проиндексировали выплаты на детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. С 1 января 2023 года финансовую поддержку обещают в размене 12 023 рублей.

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