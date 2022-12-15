20-километровая пробка собралась на трассе Ростов - Таганрог 15 декабря

Сложности с проездом у водителей появились из-за дорожных работ. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

15 декабря в Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог собралась внушительная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в 19 часов общая протяженность затора в обе стороны составила уже около 25 километров.

Машины сейчас стоят от Синявского до Мержаново, и в обратном направлении - от Бессергеновки до Мержаново.

Сложности с проездом у водителей появились из-за дорожных работ на участке трассы А-280. Ранее там схему движения сделали реверсивной и пустили весь транспорт по одной полосе. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград обещали, что обновления на проезжей части должны завершить сегодня.

Как пояснили в дорожном агентстве, рабочие должны были расставить на трассе временные знаки. Водителей на время ограничений попросили проявлять особенную осторожность и заранее планировать свою поездку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В порт Ростова-на-Дону стали реже заходить сухогрузы с импортом

Для этого есть сразу несколько причин, все их озвучила эксперт на пресс-конференции (подробности)