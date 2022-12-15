В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил 10-летниюю девочку и скрылся

Машина наехала на ребенка на улице 50-летия Россельмаша Фото: Сергей ГАПОН

В Первомайском районе Ростова-на-Дону неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Сейчас нарушителя разыскивают, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел около 12 часов дня 15 декабря. Машина наехала на ребенка на улице 50-летия Россельмаша около дома № 17/1. Школьница переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

Очевидцев преступления просят отозваться. Если вы запомнили машину или самого водителя, следует позвонить в дежурную часть.

АЛЛО!

Номер телефона дежурной части ОГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону: 8(863)249-26-49

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