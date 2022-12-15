В Ростовстате объяснили, почему Ростов уступает Краснодару по приросту населения

Количество жителей сравнили по итогам переписи населения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Краснодар опередил Ростов-на-Дону по численности населения за счет сельских районов. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

- В Краснодаре к городу отнесли сельские районы. Также есть разница в скорости миграционного прироста, - отметила Марина Самойлова.

По данным переписи населения, в донской столице живут примерно 1,1 млн человек, тогда как в Краснодаре - около 1,2 млн человек.

Напомним, Ростов-на-Дону по итогам 2021 года подтвердил статус миллионника и вошел в список из 16 самых населенных городов России. Об этом ранее сообщали в Росстате.

В этом же ведомстве отмечали и общие цифры по региону. Тогда выяснилось, что в прошлом году и по состоянию на январь 2022 года зарегистрировали 4,1 млн человек. Это обеспечило Ростовской области второе место по ЮФО. На первом месте оказался Краснодарский край, там зарегистрировали 5,6 млн человек.

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