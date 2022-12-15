Очевидцы: в Ростовской области на трассе в серьезном ДТП пострадали четыре человека

Предварительно, пострадавших увезли в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на трассе в Каменском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом 15 декабря сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам людей, авария произошла в районе населенного пункта Шахта 17. Участниками столкновения стали тягач, «ВАЗ-2114» и «ГАЗель». Предварительно, пострадали как минимум четыре человека, их должны были увезти в больницу.
Сейчас произошедшее активно обсуждают пользователи сети. Некоторые утверждают, что тягач был припаркован у обочины и в него въехали два других авто. Пока официальными, подтвержденными данными о происшествии «КП - Ростов-на-Дону» не располагает.
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