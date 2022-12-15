Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 20:12

Очевидцы: в Ростовской области на трассе в серьезном ДТП пострадали четыре человека

О происшествии сообщили в социальных сетях
Ангелина СКИБА
Предварительно, пострадавших увезли в больницу

Предварительно, пострадавших увезли в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе в Каменском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом 15 декабря сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, авария произошла в районе населенного пункта Шахта 17. Участниками столкновения стали тягач, «ВАЗ-2114» и «ГАЗель». Предварительно, пострадали как минимум четыре человека, их должны были увезти в больницу.

Сейчас произошедшее активно обсуждают пользователи сети. Некоторые утверждают, что тягач был припаркован у обочины и в него въехали два других авто. Пока официальными, подтвержденными данными о происшествии «КП - Ростов-на-Дону» не располагает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил 10-летниюю девочку и скрылся

Очевидцев преступления просят позвонить правоохранителям (подробности)