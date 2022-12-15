6-летний ребенок пострадал после столкновения двух иномарок в Ростове

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

6-летний ребенок пострадал во время столкновения двух иномарок в Ростове-на-Дону. Это произошло вечером 15 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, 55-летний водитель Hyundai Solaris, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и врезался во встречный Volkswagen Polo. Маленький пассажир пострадал во второй машине. Сейчас детали и причины случившегося уточняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге. Нужно всегда соблюдать правила, а также выдерживать безопасную скорость. За рулем нельзя отвлекаться на гаджеты или разговоры.

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