Мужчина не выходит связь со 2 декабря. Фото: ЛизаАерт

В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Алексей перестал выходить на связь по дороге из Перми в Таганрог. О местонахождении Алексея Радионова ничего не известно со 2 декабря. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Рост Алексея около 180 сантиметров. Он худощавого телосложения. У пропавшего светло-русые волосы с проседью и карие глаза.

Алексей Радионов был одет в темно-синюю куртку с серым мехом на капюшоне, синие болоньевые штаны, такого же цвета шапка и черные кроссовки. С собой у Алексея мог быть черный рюкзак или синяя сумка на колесах.

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(Подробности)