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НовостиОбщество16 декабря 2022 5:05

В Ростове-на-Дону установят памятник императрице Екатерине II

Этот вопрос обсудили во время 49-го заседания Законодательного Собрания
Лейла МИРИШОВА
Проект памятника уже разработан. Фото: правительство Ростовской области

Проект памятника уже разработан. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове планируют установить памятник императрицы Екатерине II. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. Решение было принято губернатором донского региона Василием Голубевым во время 49-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области.

По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, это предложение неожиданное. В ближайшее время начнется разработка данного проекта.

На самом деле, как только я получил информацию еще в устной форме, я сказал: «Да, это интересно, мы этим занимаемся», поэтому я считаю, что будет правильно. Великая Екатерина все-таки великая. После Петра точно вторая, – добавил губернатор.

Отметим, что Нахичевань был основан армянами, которых переселенными из Крыма по указу императрице Екатерины II в ноябре в 1779.

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