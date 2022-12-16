Мошенники "развели" жительницу Новочеркасска на полмиллиона рублей

Мошенника задержали и возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске мошенники обманули женщину на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей, что ее племянник сбил пешехода. Чтобы родственник не попал в тюрьму, ей необходимо заплатить полмиллиона рублей. Растерянная женщина передала деньги мошеннику. Когда она немного пришла в себя, то решила узнать у племянника, как его дела.

В ходе разговора она узнала, что никакой аварии не было. Тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Сотрудники полиции задержали 22 – летнего жителя Ставропольского края, который временно проживал в Новочеркасске. Выяснилось, что ранее он уже был cудим за преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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