В Волгодонске неизвестный сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске неизвестный водитель сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Происшествие случилось 15 декабря около 10:00.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, неизвестный водитель двигался по улице Мира в районе дома №73. В этот момент проезжую часть по нерегулируемой "зебре" переходила 14-летняя девочка. Водитель не успел притормозить и сбил школьницу.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы и позже самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ей была оказана разовая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – сообщили в ведомстве.

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Сейчас детали и обстоятельства аварии выясняют правоохранители

(Подробности)