На выходных в Ростовской области температура воздуха поднимется до +10 градусов

Осадки наиболее сильными будут в воскресенье Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных - 17 и 18 декабря - в Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег. При этом в среднем по региону потеплеет до +10 градусов. Такой прогноз указали в метеорологическом бюллетене.

Осадки должны пройти в течение двух дней, в воскресенье местами они будут наиболее сильными. В темное время суток и утром обещают туман и гололедицу.

17 декабря температура воздуха ночью составит +1-6 градусов, по северу и востоку региона до -3 градусов, днем +4-9 градусов, по югу и западу до +12. 18 декабря ночью будет +3-8 градусов, по востоку до 0, днем +5-10 градусов, по югу до +13.

Ветер ожидается в основном юго-восточный и южный 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с.

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