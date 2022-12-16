6 800 женщин оформили пособия после изменения оценки нуждаемости в Ростовской области

Теперь женщина может обратиться за пособием в любой момент после 12-й недели беременности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области с апреля 2022 года уже 6 800 женщин оформили ежемесячное пособие с учетом обновленных правил оценки нуждаемости. Об этом сообщают власти со ссылкой на пресс-службу ПФР донского региона.

- Правило нулевого дохода к будущим мамам больше не применяется, а вынашивание ребенка вошло в перечень объективных причин для отсутствия заработка. Кроме того, при оценке нуждаемости семьи больше не будут учитывать собственность, которая находится в розыске, под арестом или была куплена на средства господдержки, - пояснили жительницам Дона.

Теперь женщина может обратиться за пособием в любой момент после 12-й недели беременности. Средства при этом выплатят с месяца постановки на учет в медицинской организации, а не с месяца подачи заявления в ПФР.

Напомним, пособие рассчитано для семей с низким доходом. На выплату могут претендовать женщины, которые встали на учет в медорганизации в первые 12 недель беременности.

Ежемесячный доход на человека в семье при этом не должен превышать региональный прожиточный минимум, а у взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход или объективные причины его отсутствия.

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