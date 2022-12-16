В средних и крупных компаниях Ростова уровень зарплат вырос до 59 тысяч

С января по сентябрь текущего года в экономику инвестировали 99 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону в средних и крупных компаниях уровень зарплат вырос до 59 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации города.

В ходе заседания членов Общественной палаты с Советом директоров города участники отметили, что в период с января по сентябрь текущего года в экономику инвестировали 99 млрд рублей. Это на 9% больше. чем за 2021 год.

Также в Ростове выросли и зарплаты граждан. В среднем оплата труда увеличилась на 10% и составила 48 тысяч рублей. При этом, сотрудники крупных и средних компаний стали получать зарплаты в размере 59 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом это на 11% больше.

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