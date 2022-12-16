С 1 апреля 2023 года во всем транспорте Таганрога введут безналичную оплату проезда

В Таганроге активно развивают транспортную инфраструктуру и оптимизируют маршруты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области к 1 апреля 2023 года во всем общественном транспорте Таганрога, в том числе в автобусах, должны ввести безналичную оплату проезда. В салонах установят «умные» валидаторы, которые будут принимать не только банковские, но и транспортные карты. Об этом в прямом эфире рассказал заместитель главы донского Минтранса Дмитрий Беликов.

- Определен пункт по безналичному проезду. Мы ничем не выделяем Таганрог с точки зрения срока, то есть к 1 апреля все терминалы и валидаторы должны стоять. Если не выполнили, не готовы, не хотят, мы найдем все необходимые решения, чтобы вопрос исправить ситуацию и повернуть ее в нужное русло, - сказал Дмитрий Беликов.

Чиновник добавил, что в городе сейчас активно развивают транспортную инфраструктуру, оптимизируют маршруты, есть много хороших моментов. При этом в работе некоторых местных перевозчиков еще есть недочеты, которые нужно срочно исправлять.

- Нужно обратить внимание на качество подвижного состава, особенно на межмуниципальных маршрутах. Призываю обратить на это внимание отдел контроля. Уже обсудили моменты безопасности, но, нет, они все равно уходят с рынка. К тому же, страшно на этот транспорт посмотреть, просто жуть. Нужно приводить машины в порядок, - подчеркнул Дмитрий Беликов.

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