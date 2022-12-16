В Ростовской области экс-глава Милютинского района не смог добиться снятия судимости

Претензии защиты рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывшему главе администрации Милютинского района отказали в снятии судимости. Новые разбирательства в отношении чиновника прошли в Облсуде, информацию о движении дело можно проследить в картотеке инстанции.

Так, известно, что новые претензии защиты к рассмотрению приняли 24 октября 2022 года. Окончательный вердикт вынесли спустя почти полтора месяца, то есть 9 декабря.

Напомним, подозреваемый в 2020 году получил более 7 лет тюрьмы по статье «Злоупотребление полномочиями» (часть 2 статьи 285 УК РФ). Однако потом суд снизил срок до 3 лет и 4 месяцев и, с учетом периодов домашнего ареста и содержания под стражей, освободил задержанного от колонии. Теперь экс-глава администрации пытался оспорить и саму судимость, но ему этого добиться не удалось.

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