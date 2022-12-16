Волгодонские атомщики показали таланты на творческом конкурсе

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонске во дворце культуры «Октябрь» прошел XII конкурс-смотр «Таланты АЭС-2022». Ежегодное творческое состязание среди сотрудников Ростовской АЭС и членов их семей проводилось даже в пандемию в режиме онлайн. В этом в нем приняли участие 81 работников атомной станции и их детей.

Конкурсантов оценивали в восьми номинациях. Работы участников в номинациях «Фотография» и «Живопись» можно было оценить еще перед конкурсом. Для этого холле дворца культуры была организована выставка.

На открытии конкурса выступил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев. Он отметил, что волгодонские атомщики снова показали, что они творческие люди и на работе, и в быту.

Фото: Ростовская АЭС

Первыми выступили самые юные участники в возрастной категории до 16 лет. Дети показали свои таланты в таких номинациях, как «Художественное чтение», «Вокал», «Музицирование» и «Хореография». Лауреатами этой части конкурса стали 24 человека. После этого перед жюри выступили взрослые участники. Среди них лауреатами стали 23 конкурсанта.

Победителям и призерам конкурса вручили кубки, подарки и грамоты. Специальными призами было отмечено по пять участников в каждой возрастной категории. Председатель профсоюзного комитета атомной станции Александр Бушневпоздравил всех конкурсантов и отметил, что проигравших в конкурсе нет — все участники выступили достойно. Лишь по нюансам жюри могло выбрать победителей.