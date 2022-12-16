Россияне ответили на вопросы о планировании бюджета, материальной поддержке и новогодних подарках Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным опроса финансовую поддержку от родных сейчас получает каждый второй россиянин. При этом 94% россиян считает уместным финансово помогать взрослым членам семьи. 80% отмечают, что такая помощь оправдана при возникновении непредвиденных обстоятельств. Такие данные следуют из результатов совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ.

Респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Сестрам и родным братьям помогают 7% опрошенных. Чем моложе респондент, тем чаще ему оказывают финансовую помощь: 52% молодежи в возрасте 18-24 лет получают ее от родителей, 18% – от бабушек и дедушек. Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%). Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Не планируют свой бюджет 5% опрошенных – преимущественно молодые респонденты в возрасте 18-24 лет (21%), а также холостые/незамужние и проживающие с родителями (11 – 13%).

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый Год (87%). Практически каждый пятый думает, что подарками скорее нужно порадовать детей, а не взрослых (23%), и только 10% придерживаются мнения, что новогодние подарки в принципе можно не дарить. На ближайший Новый Год планируют преподнести подарок своим близким 78% опрошенных, самый популярный вариант – угощения к новогоднему столу. Второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения. Третье место занимают подарки для разностороннего развития (книги, билеты на концерт и другое). Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, 69% планируют потратить на них не более 10 тысяч рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый.

Опрос проходил с 1 по 5 декабря 2022 года по заказу банка ВТБ. В нем приняло участие более 1600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.