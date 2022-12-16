В Таганроге поймали рецидивиста, который похитил у женщины сумку с деньгами

Подозреваемый ранее был трижды судим за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на одной из улиц Таганрога, поймали грабителя-рецидивиста, который похитил сумку с деньгами. Мужчина хотел все потратить, но вместо этого попал под следствие, рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

Как пояснили в ведомстве, жертвой подозреваемого оказалась 56-летняя таганроженка. Спортивного вида мужчина внезапно налетел на нее на улице, выхватил все, что было в руках, и быстро сбежал. Добычей бандита стала сумка с документами, также в одном из кармашков преступник нашел 7 тысяч рублей.

Пока горе-грабитель пересчитывал деньги, а потом спешил по улице, его по ориентировке узнали сотрудники ППС. Правоохранители окликнули подозрительного мужчину, но он стал убегать. Его догнали во дворах жилых домов.

Позже, уже в отделе полиции, выяснилось, что 40-летний подозреваемый ранее был трижды судим за такие же преступления. Задержанного взяли под стражу и теперь он ждет наказания по статье «Грабеж». Добавим, все похищенное пострадавшей женщине вернули.

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