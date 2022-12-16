Ростовская область вошла в число лидеров по продажам билетов по Пушкинской карте

За последние два месяца Пушкинскую карту получили более 71 тысячи молодых людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 217 тысяч человек подключены к программе «Пушкинская карта» в Ростовской области. А Ростовская область вошла в число регионов-лидеров в России по продажам билетов по "Пушкинской карте". Об этом сообщил в интервью «КП — Ростов-на-Дону» первый заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов.

- По состоянию на начало декабря к программе подключено 217 176 человек, что составляет 59,5 % от всей молодежи области, - рассказал первый замгубернатора. - За последние 2 месяца подключено более 71 тысячи молодых людей, а по итогам ноября Ростовская область вошла в число регионов-лидеров среди всех субъектов России по продажам билетов по "Пушкинской карте".

Напомним, программа «Пушкинская карта» инициирована Президентом в сентябре 2021 года, ее главным координатором является Минкультуры России. И с самого момента запуска программы Ростовская область активно включилась в работу.

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