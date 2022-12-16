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НовостиОбщество16 декабря 2022 15:00

Появится ли в регионе Пушкинская карта для взрослых, рассказали в правительстве Ростовской области

Заявки на повышение возрастной категории регулярно поступают
Татьяна ТИХОНОВА
Дончане хотели бы возможность оформить Пушкинскую карту для взрослых.

Дончане хотели бы возможность оформить Пушкинскую карту для взрослых.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону уже 217 тысяч человек подключились к программе «Пушкинская карта», из них более 71 тысячи — за последние два месяца. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал первый замгубернатора Дона Игорь Гуськов, а также ответил на вопросы наших читателей о возможности ввести такую карту для взрослых.

- В адрес федерального министерства поступали различные инициативы, в том числе по расширению возрастной категории и запуску аналогичных карт. Однако программа имеет изначальную молодежную направленность, и инициативы по ее корректировке или внедрению новых программ не обсуждаются на правительственном уровне, - прокомментировал Игорь Гуськов.

Напомним, Ростовская область входит в число лидеров по продаже билетов по Пушкинской карте среди российских регионов.

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