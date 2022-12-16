Появится ли в регионе Пушкинская карта для взрослых, рассказали в правительстве Ростовской области

Дончане хотели бы возможность оформить Пушкинскую карту для взрослых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону уже 217 тысяч человек подключились к программе «Пушкинская карта», из них более 71 тысячи — за последние два месяца. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал первый замгубернатора Дона Игорь Гуськов, а также ответил на вопросы наших читателей о возможности ввести такую карту для взрослых.

- В адрес федерального министерства поступали различные инициативы, в том числе по расширению возрастной категории и запуску аналогичных карт. Однако программа имеет изначальную молодежную направленность, и инициативы по ее корректировке или внедрению новых программ не обсуждаются на правительственном уровне, - прокомментировал Игорь Гуськов.

Напомним, Ростовская область входит в число лидеров по продаже билетов по Пушкинской карте среди российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области учатся почти 7 тысяч ребят из Донбасса

О помощи ДНР и ЛНР, патриотических уроках и годе культурного наследия рассказал первый замгубернатора региона Игорь Гуськов (подробнее)