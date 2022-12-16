Введут ли униформу для учителей, сообщил первый замгубернатора Ростовской области

Школьная форма, оказывается, может быть не только для учеников, но и для учителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оденут ли школьных учителей Ростовской области в униформу — на этот вопрос наших читателей ответил первый заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов в интервью «КП — Ростов-на-Дону».

Наших читателей встревожили жаркие споры о необходимости униформы для учителей, когда, например, в некоторых школах Чебоксар педагогов уже одели одинаково. Игорь Гуськов ответил, грозит ли нашим учителям униформа.

- Не грозит, - успокоил гость нашей радиостудии. - Я думаю, что решение о введении обязательной специальной одежды для учителя должно приниматься не органами власти, а педагогическими коллективами с учетом традиций, сложившихся в школе. Безусловно, учитель – творческая личность, и вместе с тем уверен, что деловой стиль в одежде в школе необходим.

Напомним, во многих школах в разных регионах России вводится униформа для учителей, что вызывает бурные обсуждения среди педагогов и родителей.

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