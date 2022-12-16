Водителей Ростовской области призывают к осторожности за рулем из-за тумана

Легкая дымка не рассеялась сегодня даже во второй половине дня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С утра 16 декабря отдельные территории Ростовской области накрыл туман. Легкая дымка не рассеялась и во второй половине дня, поэтому водителям нужно быть особенно осторожными за рулем, отметили сотрудники Госавтоинспекции.

- В непогоду лучше увеличить дистанцию на проезжей части. Следует строго соблюдать скоростной режим и обязательно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, - напомнили в автолюбителям.

Как уточнили в УГИБДД, видимость на некоторых участках пути сейчас составляет примерно 50 метров. Ограничений на проезд транспорта нигде не вводили. К слову, о туманной пятнице журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сегодня сообщили очевидцы из Аксая, Новочеркасска, Батайска и донской столицы.

Напомним, о туманах и гололедице ранее предупреждали синоптики. Такая же погода может быть и на грядущих выходных в ночные и утренние часы. Днем же в большинстве районов сохранится плюсовая температура. По прогнозу, столбики термометров могут подняться до +10 градусов.

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