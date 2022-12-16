К 2024 году по нацпроекту во всех коррекционных школах Дона обновят оборудование

Уже 17 коррекционных школ в регионе получили новое оборудование. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области в рамках реализации национального проекта «Образование» к 2024 году будет обновлено оборудование во всех коррекционных школах региона. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов.

- Важное направление нацпроекта «Образование» - это обновление материально-технической базы организаций коррекционных школ. В целях поддержки образования для детей с особыми потребностями здоровья на сегодня оснащены 17 коррекционных школ, - комментирует Игорь Александрович.

В 2023-2024 годах добавятся еще пять организаций, в которые будет поставлено современное оборудование.

- И к концу 2024 года в 100 процентах коррекционных школ будет обновлена материально-техническая база, - уточнил первый замгубернатора Дона.

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