В центре Ростова во время празднования Хануки ограничат движение транспорта

Ограничения на проезд транспорта введут на участке переулка Газетного Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 декабря на одной из улиц Ростова-на-Дону во время празднования Хануки ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

- В связи с проведением религиозного мероприятия с 16 до 18 часов введут ограничения в районе Газетного, 18 (здание синагоги), на участке от Баумана до Тургеневской, - говорится в опубликованном объявлении.

Напомним, Ханука - иудейский праздник свечей, который отмечают в память о произошедшем в Израиле чуде. По учению, для освящения оскверненного храма осталось совсем немного масла, но, к удивлению людей, лампада горела восемь дней. За это время верующие успели очистить свой храм и приготовить новое масло.

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