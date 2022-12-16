Геймеры получат новые возможности в облачных играх

Расширяется линейка цифровых продуктов для геймеров от «Ростелекома». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Расширяется линейка цифровых продуктов для геймеров от «Ростелекома» с тарифом «Игровой». Компания запустила опцию «Облачные игры GFN.RU» с возможностью посуточной оплаты (75 рублей/сутки). Теперь сам пользователь решает, какой вариант оплаты облачного игрового сервиса ему выгоднее и удобнее. При непостоянном использовании ему экономичнее подключить посуточный тариф.

Опция «Облачные игры GFN.RU» открывает доступ к сервису облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™. Главное преимущество облачных игр заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные высокопроизводительные серверы и облачные решения, а игроку передается только видеопоток.

Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение игровых серверов на территории России, а также сверхскоростные оптические каналы передачи данных, предоставленные компанией «Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных.

«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что позволило геймерам запускать самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая линейка цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка.

Сегодня в линейку помимо тарифа «Игровой» также входят цифровая витрина «Игровой маркет», облачные игры Nvidia от GFN.RU. А абоненты мобильного оператора Tele2 могут получать крутые бонусы в играх от Lesta Games.

Реклама: «Ростелеком».

LjN8KJpTX