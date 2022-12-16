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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:27

Синоптики предупредили о заморозках в Ростове-на-Дону с 20 декабря

Температурные качели сменятся постоянным минусом на термометрах
Ангелина СКИБА
Северо-западный ветер поменяет свое направление на южное и юго-восточное

Северо-западный ветер поменяет свое направление на южное и юго-восточное

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 декабря в Ростов-на-Дону придут заморозки, наиболее ощутимое похолодание ожидается в ночное время суток. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, в начале следующей недели температурные качели сменятся постоянным минусом на термометрах. Например, днем во вторник и в среду ожидается -1 градус. По ночам будет от -5 до -7 градусов.

Северо-западный ветер сначала станет западным, а потом и вовсе поменяет свое направление на южное и юго-восточное. Сильных порывов стихии не обещают.

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О непогоде ранее предупреждали синоптики (подробности)