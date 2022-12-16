Клиентам банков стал доступен сервис Mir Pay при оплате чаевых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России реализована возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через ВТБ.Чаевые по карте «Мир». Если раньше с помощью Mir Pay можно было оплачивать покупки только в офлайн-магазинах, то теперь ее можно использовать и для оплаты в интернете.

Чтобы оплатить чаевые, достаточно отсканировать QR-код, затем на странице платежа указать необходимую сумму и нажать на кнопку «Mir Pay». При этом на мобильном Android-устройстве должно быть установлено приложение платежного сервиса.

- В прошлом году мы запустили ВТБ.Чаевые, и за год сервис стал одним из самых востребованных на рынке HoReCa. Им воспользовалось уже свыше 200 тысяч человек. Сначала мы внедрили в него переводы через СБП, потом подключили Yandex.Pay, а теперь одними из первых на рынке интегрировали сервис для бесконтактной оплаты Mir Pay. Новая услуга приобретает особую актуальность на фоне ухода из России зарубежных платежных сервисов для бесконтактной оплаты. Механика перевода через Mir Pay максимально простая и не требует лишних действий, при этом существенно экономит время на благодарность за обслуживание, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В октябре в ВТБ.Чаевых также появилась опция оплаты через сервис Yandex.Pay. Перед операцией пользователю следует убедиться, что его банковская карта привязана к Яндекс-аккаунту. Опция доступна на всех типах устройствах.