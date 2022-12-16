Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% простимулирует банковский сектор Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центробанк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Это позволит банкам сохранить текущие условия по кредитным продуктам и увеличит спрос на них со стороны заемщиков до конца года. Декабрь станет одним из самых успешных месяцев для кредитного рынка в этом году и позволит достичь отметки в 10 трлн рублей по уровню выдач с начала года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Восстановление спроса заемщиков на розничные кредиты наблюдается со второй половины октября. В ноябре продажи банка выросли на 25% к октябрю, предварительные результаты первой половины декабря говорят об укреплении этого тренда.

Банк не планирует менять ставки по розничным кредитам, в том числе – ипотеке, чтобы дать своим клиентам возможность решить финансовые вопросы перед Новым годом без лишней долговой нагрузки.

- Решение о сохранении ключевой ставки без изменений до конца года было взвешенным. Со своей стороны, ВТБ сохранит ставки по розничным кредитам на неизменном уровне и даст возможность клиентам спокойно решать свои финансовые вопросы в этот важный период, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.