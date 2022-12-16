С 20 декабря в Ростове будут показывать световое шоу на самом большом в области экране

С 20 декабря Ростов украсит самый большой экран в регионе. Фото: Екатерина Попова

Уникальный проект подсветки монументального здания ростовского театра драмы им. Горького реализуют с 20 декабря в донской столице. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Благодаря технологии видеомэппинга, которая позволяет сделать «экраном» стену любой величины, центральный фасад театра в вечернее время превратится в самый большой экран в Ростове и Ростовской области.

Главной особенностью является применение мощной аппаратуры для подсветки и проекционного оборудования. Проект подсветки уже одобрен донскими властями. И 20 декабря, с наступлением темноты, ориентировочно с 18.00, ростовчане могут увидеть яркое световое шоу.

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