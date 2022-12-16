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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 13:42

В Таганроге из-за проблем с сердцем за рулем умер 52-летний водитель Ford Fusion

Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося
Ангелина СКИБА
Ford столкнулся с Kia Sportage, а потом врезался в бетонное ограждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Ford столкнулся с Kia Sportage, а потом врезался в бетонное ограждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Таганроге на улице Москатова за рулем умер 52-летний водитель Ford Fusion. Предположительно, у мужчины был сердечный приступ, сообщили вечером 16 декабря в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, владелец иномарки Ford сначала столкнулся с Kia Sportage, а потом врезался в бетонное ограждение. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и детали случившегося.

Добавим, на прошлой неделе похожий случай произошел в Шахтах. Тогда из-за проблем с сердцем за рулем Lada Largus погиб 57-летний мужчина.

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