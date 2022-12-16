В Ростовской области построят девять школ не позднее 2024 года

Новые школы собираются построить в пять городах и районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют построить девять школ. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

По словам Гуськова, четыре школы появятся в Ростове, две школы — в Азове, по одной школе — в Батайске, Волгодонске и Каменском районе. Их построят в 2023 — 2024 годах.

— На строительство еще девяти школ более чем на 10 тысяч мест были привлечены средства федерального бюджета в размере 7,5 млрд рублей, — прокомментировал первый заместитель губернатора.

Он отметил, что с начала реализации нацпроекта «Образование» было построено пять школ более чем на 4 тысячи мест. Учебные заведения были возведены в Ростове, Таганроге, Донецке, Шахтах и Октябрьском районе.