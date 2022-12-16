В Ростовской области обеспечили 103 выплаты для учителей, переехавших в сельские территории

Переехавшим в село учителям продолжат оказывать поддержку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области с 2020 года обеспечили 103 единовременные компенсационные выплаты учителям, которые переехали в сельские территории. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов в интервью «КП-Ростов-на-Дону».

— В последующие два года запланирована такая поддержка еще для 38 учителей, — добавил первый замгубернатора.

Напомним, с начала реализации нацпроекта «Образование» в Ростовской области было построено пять школ: в Ростове, Таганроге, Донецке, Октябрьском районе. В 2023 — 2024 годах с привлечением федеральных средств планируется возвести еще девять школ.

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