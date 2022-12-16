Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 декабря 2022 14:48

В Ростове стражи порядка устроили стрельбу, чтобы успокоить хулиганов

Двое мужчин напали на правоохранителей и попытались забрать у них оружие
Ангелина СКИБА
Один из сотрудников дважды выстрелил в воздух

Один из сотрудников дважды выстрелил в воздух

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы устроили стрельбу, чтобы успокоить хулиганов. Эту информацию 16 декабря подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел еще вчера около 14 часов. Во время проверки документов нарушители напали на стражей порядка и попытались отнять у них табельное оружие.

- Один из сотрудников дважды выстрелил в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал. После этого мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - рассказали в пресс-службе МВД.

Материалы по задержанным теперь передадут следователям для принятия процессуального решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге поймали рецидивиста, который похитил у женщины сумку с деньгами

Теперь мужчине грозит новое наказание по уголовной статье (подробности)