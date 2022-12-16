В Ростове стражи порядка устроили стрельбу, чтобы успокоить хулиганов

Один из сотрудников дважды выстрелил в воздух Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы устроили стрельбу, чтобы успокоить хулиганов. Эту информацию 16 декабря подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел еще вчера около 14 часов. Во время проверки документов нарушители напали на стражей порядка и попытались отнять у них табельное оружие.

- Один из сотрудников дважды выстрелил в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал. После этого мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - рассказали в пресс-службе МВД.

Материалы по задержанным теперь передадут следователям для принятия процессуального решения.

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