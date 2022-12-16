В Ростовской области отчим полгода развращал 11-летнюю падчерицу

Подозреваемого взяли под арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Волгодонском районе, 50-летнего мужчину подозревают в том, что он совершил преступление сексуального характера в отношении 11-летней дочери сожительницы, сообщает следком региона.

По данным ведомства, злоумышленник почти полгода, с августа по декабрь, измывался над девочкой, пока ее мамы не было дома.

Когда об этом узнала мама девочки, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы региона.

- В его отношении завели дело по статье «Насильственными действиями сексуального характера», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если суд признает вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области совратил 15-летнюю школьницу

Подозреваемый находится под подпиской (подозреваемый)