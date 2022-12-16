В Волгодонском районе автомобиль влетел в тепловоз

ДТП произошло в районе 13 километра автодороги «Волгодонск-Зимовники». Фото: Отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В районе 13 километра автодороги «Волгодонск-Зимовники» на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием отечественного авто и тепловоза.

Предварительно, 31-летний водитель «УАЗа» столкнулся с тепловозом ТЭМ-2. В результате аварии машина получила механические повреждения. Пострадавших среди людей нет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в начале декабря в поселке Бессергеновка на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП. 86-летний водитель «Оки» хотел «проскочить» на переезде прямо перед идущим составом. Пожилой мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Но столкновения с поездом избежать не удалось.

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