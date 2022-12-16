На Дону с начала года жильем обеспечили 927 детей-сирот

В 2023 году работа в этом направлении будет продолжена. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области в этом году 927 детей-сирот смогли получить собственное жилье. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Сейчас завершается процесс по заключению с сиротами договоров специализированного найма.

На покупку помещений специализированного жилищного фонда из бюджета области был выделен 2,1 миллиарда рублей.

- Ежегодно в Ростовской области обеспечиваются жильем около тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году работа в этом направлении будет продолжена, - отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

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