За прошедшую неделю более 27 тысяч раз ростовчане обращались в Единую дежурную диспетчерскую службу

Меньше всего проблем возникло с аварийной газовой службой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение семи дней от горожан в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 27 тысяч обращений. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из них 5 604 раз ростовчане звонили в «скорую». Еще 1 499 человек интересовались работой департамента ЖКХ и энергетики. 981 раз обращались в полицию и 220 звонили в пожарную охрану. Меньше всего проблем возникло с аварийной газовой службой. Туда за помощью обращались 77 раз.

- Все обращения граждан доведены до заинтересованных служб, организовано своевременное реагирование, при необходимости гражданам оказана информационная помощь, - говорится на сайте администрации города.

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