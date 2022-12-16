В 2023 году доходы Ростовской области превысят 200 миллиардов рублей

Также в два раза увеличено количество инвестиционных объектов. Фото: Даниил ОПАРИН

На 49-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области был принят областной закон о бюджете донского региона. В нем говорится, что собственные доходы Ростовской области превысят 200 миллиардов рублей.

Также в два раза увеличено количество инвестиционных объектов.

- Собственные доходы Ростовской области на 2023 год впервые преодолели отметку в 200 млрд рублей, - подчеркнула министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. – Это связано с инвестиционной политикой региона, работой системообразующих предприятий, поддержкой бизнеса, так как любые льготы и преференции работают на перспективу.

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