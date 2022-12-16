Волгодонец украл со стройки шуруповерт и электрогенератор на 40 тысяч рублей

29-летнего волгодонца привлек пустой строящийся дом. Фото: Аца КОШТЭ

В Волгодонске полицейские задержали местного жителя, который обокрал строящийся дом. Сообщают в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Неладное заподозрила хозяйка дома, когда не обнаружила на месте инструментов. Женщина обратилась в полицию.

Следствие выяснило, что 29-летнего волгодонца привлек строящийся дом. Убедившись, что на стройке никого нет, мужчина решил заглянуть на территорию. И увидел там брошенные шуруповерт и электрогенератор. Поэтому парень их забрал и успешно продал краденое. Стоимость инструментов составила около 40 тысяч рублей.

Сейчас волгодонец находится под подпиской о невыезде.

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