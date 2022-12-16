В Красном Сулине открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи

Комплекс оснащен современным оборудованием и мебелью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новая подстанция скорой медицинской помощи заработала в Красном Сулине. Сообщается на сайте областного правительства.
Модульный комплекс занимает около 600 квадратных метров и состоит из 26 помещений, каждый из которых оснащен современным оборудованием и мебелью. На установку комплекса правительством области было выделено 72 миллиона рублей.
На открытии подстанции с рабочим визитом побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Надеюсь, с вводом новой подстанции скорой помощи жители Красносулинского района смогут более оперативно и качественно получать неотложную помощь, - сказал Василий Юрьевич.
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