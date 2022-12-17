В Ростове отечественный автомобиль сбил 72-летнюю женщину

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на автодороге Ростов – Азов 16 декабря, по предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада-210740» сбил 72-летнюю женщину. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 07 часов 30 минут на 5 км + 800 м автодороги Ростов-на-Дону – Азов, в границах поселка Овощной. Водитель, управляя автомобилем, при повороте налево, не выполнил требование Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате чего пешеход была сбита, а после доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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