Появилось фото и видео пожара в Ростове, в котором погибла пожилая супружеская пара

Пожарные потушили возгорание, но спасти жильцов не успели. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 16 декабря, в Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме на улице Ленина заживо сгорели двое пожилых людей. По данным пресс-службы МЧС по Ростовской области, это были муж и жена 73 и 72 лет соответственно.

Пламя охватило строение в 12:17 дня. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание уже в 12:53. Но полностью потушить огонь удалось лишь в 13:37.

Спасти хозяев дома, к сожалению, не удалось.

Супружеская пара стала жертвой охватившего здание огня. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сейчас полицейские устанавливают все причины возгорания.

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