Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 декабря 2022 7:09

Появилось фото и видео пожара в Ростове, в котором погибла пожилая супружеская пара

Пламя охватило 30 квадратных метров помещения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Пожарные потушили возгорание, но спасти жильцов не успели. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пожарные потушили возгорание, но спасти жильцов не успели. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 16 декабря, в Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме на улице Ленина заживо сгорели двое пожилых людей. По данным пресс-службы МЧС по Ростовской области, это были муж и жена 73 и 72 лет соответственно.

Пламя охватило строение в 12:17 дня. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание уже в 12:53. Но полностью потушить огонь удалось лишь в 13:37.

Спасти хозяев дома, к сожалению, не удалось.

Супружеская пара стала жертвой охватившего здание огня. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Супружеская пара стала жертвой охватившего здание огня. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сейчас полицейские устанавливают все причины возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове при пожаре в частном доме сгорела пожилая супружеская пара

Погибшему от ожогов мужчине было 73 года, а его супруге - 72 (подробнее)